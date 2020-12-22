В марте IT-сфера одной из первых среди отраслей в Украине перевела своих работников на удаленный режим работы. Для специалистов такая работа имеет немало преимуществ. Однако как насчет бизнеса?

Сказалась ли дистанционная работа на продуктивности специалистов и какое влияние имеет домашний офис на деятельность компаний в целом – об этом 24 канал расспросил представителей бизнеса.

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Анна Согомонова, младший вице-президент, Head of Operations GlobalLogic

Команды в ИТ часто работают над одним проектом в разных офисах и городах, поэтому настроиться на дистанционный режим нам было легче. Мы имели необходимую инфраструктуру и программы для удаленного формата. Однако переход в онлайн может повышать риски снижения мотивации и продуктивности.

Поэтому с начала карантина мы проводим тематические тренинги для наших специалистов. Провели уже 9 онлайн-встреч с психологами, диетологом, фитнес-тренером, специалистом по сну и др. Коучи и эксперты рассказывают нашим инженерам, как организовать взаимодействие команды и самих себя, чтобы оставаться эффективными, избегать прокрастинации и профессионального выгорания.



Офис GlobalLogic / Фото ITUkraine

Благодаря этим инициативам, а также усилиям инженеров и менеджеров, мы не заметили снижения эффективности, а ни один релиз программных продуктов не был задержан в связи с пандемией или карантином. По результатам внутренних опросов, 86% консультантов GLobalLogic довольны сотрудничеством с компанией, при этом 82% специалистов высоко оценивают коммуникацию менеджмента, что важно в условиях дистанционного режима.

Антон Степанюк, маркетинг-директор Huawei Consumer Business Group в Украине

Компания Huawei очень внимательно относится к здоровью сотрудников. Поэтому в марте-апреле и с октября по сегодняшний день в офисе работают около 25-30% сотрудников. В основном это люди, работа которых связана с ежедневными операциями (то есть продажами, логистикой, финансами, и т.п).

Для всех работников, работающих в офисе, были разработаны точные рекомендации. Сотрудники должны пользоваться только своим личным транспортом. Для тех, кто не имеет личного транспорта, но нужно в офис, компания организовала маршрутное такси. Сотрудники, работающие в офисе, имеют ежедневный запас масок и антисептиков. За счет компании всем сделана прививка от гриппа. Для тех, кто возвращается из отпуска или работы на дому, компания выделяет отдельный этаж для прохождения периода изоляции (около двух рабочих недель). Работающим дома компания постоянно присылает маски.

Для того, чтобы команды были мотивированы и не терялось само чувство team work, ежедневно они встречаются в Zoom для обсуждения между собой и с руководителем задач на день, проблем, трудностей.

Кстати, продуктивность в командах даже возросла. Но мы все равно ждем возвращения нормальной офисной жизни.

Марис Приекулис, руководитель международного бизнеса Tet

Дистанционную работу мы практиковали в Tet и раньше, а большая часть офисных сотрудников имела портативные компьютеры и подключение к VPN.

С августа сотрудники получили возможность вернуться в офис, и почти половина из них (45%) приходили в офис 1-2 раза в неделю, а 15% работали только дистанционно. В то же время внутренние опросы предприятия показывают, что 81% сотрудников сохранили или повысили свою продуктивность в условиях дистанционной работы. Сейчас, во время второй волны посещаемость офиса снова снизилась.



Большинство сотрудников Tet хотят работать удаленно / Фото unsplash

Мы вовремя поняли, что новому поколению ИТ специалистов важно иметь возможность работать удаленно, и это благоприятно влияет на продуктивность.

Александр Нигматулин, CMO в PRNEWS.IO

Весной мы работали дистанционно, но после жесткого карантина снова вернулись в офис. Сотрудники жаловались на недостаток общения и десоциализацию.

Дело в том, что у нас в рабочем процессе задействовано много людей, происходит постоянная коммуникация с клиентами, поэтому работа в едином пространстве очень важна.

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Важна именно скорость принятия решений. И без живой коммуникации с командой и коллективом это достаточно сложно обеспечить. По крайней мере, на 100% в дистанционном режиме мы бы с этим не справились.

Ольга Сорока, руководитель маркетинга в Kabanchik.ua

С начала карантина и по сей день команда Kabanchik работает из дома. Сначала это была опция для желающих, потом мы попросили остаться дома всех, кто может это сделать.

Нам удалось построить продуктивный вариант удаленной работы. У нас есть ежедневные синхроны в отделах и квартальные встречи всей командой. Мы продолжаем поздравлять коллег с днем рождения и для очень важных встреч по несколько человек можем собираться в офисе (но с учетом всех карантинных мер). Для ежедневной синхронизации мы используем Slack, Google Meet и e-mail.



Важно сохранить дома офисную рутину / Фото unsplash

Сокращений и отпусков за свой счет за этот год у нас не было. Если кому-то нужно взять отпуск, то достаточно просто предупредить об этом команду и оформить отпуск через специальный слак-бот.

Кстати, несмотря на карантин ни одна из запланированных целей проекта не была отменена. Однако пришлось оптимизировать бюджеты, пересмотреть запланированные маркетинговые активности и мгновенно реагировать на потребности рынка.

Ольга Хмеленко, руководитель маркетинга гиперпространства объявлений IZI.ua

Команда IZI.ua перешла на формат удаленной работы одной из первых в Украине. Нам это удалось сделать всего за день. Хотя такого опыта у большинства из нас не было, но мы договорились открыто обсуждать все сложности и вместе искать новые возможности для роста проекта.

Быстро адаптироваться помогают привычные ритуалы, которые у нас были в офисе. Например, пить вместе утренний кофе и общаться о рабочих планах и жизни вообще. Сейчас мы продолжаем такое неформальное общение, но онлайн. Мотивирует нашу команду и подведение итогов недели на онлайн-встречах – так каждый понимает важность своей работы.

В общем, ситуация с карантином научила нас быстрому поиску и тестированию новых идей за небольшие средства и умению адаптироваться за короткий срок. Мы не меняли кардинально планы компании, но видели, что почти каждую неделю менялись категории товаров, которые массово искали покупатели. И мы показывали им именно самые актуальные позиции.

Наталья Ковалева, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua

Мы очень быстро перешли на удаленный режим работы, потому что почти все наши процессы были оцифрованы до карантина. Поэтому команды в нужный момент просто начали работать из дома. Рабочие показатели мы отслеживаем благодаря аналитическим инструментам.

Чтобы удаленная работа не сказалась на продуктивности, мы внесли коррективы в коммуникацию и внедрили определенные правила и ритуалы. Например, начали переводить привычные для всех встречи в асинхронную коммуникацию, что позволяет ответить на вопросы в удобный момент.

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Встречи проводим по необходимости, тщательно готовясь и прописывая тему обсуждения в приглашении, а после – письменно фиксируем все договоренности. Для быстрой синхронизации команды проводят ежедневные короткие встречи – стендапы. В общем, нам еще есть над чем работать, но в целом, мы не увидели снижения продуктивности.

Антон Скоков, руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса "Вчасно"

Весной мы "переехали" в онлайн всего за один день. Встречались командой всего несколько раз за этот год. Конечно, сначала продуктивность командной работы немного упала, потом мы адаптировались и сейчас вообще не понимаем, зачем нам ехать в офис.

Приспособление к удаленной работе произошло довольно легко, ведь мы работаем через облачные сервисы. Возможно, стало немного больше коммуникации в Slack и Google Meet, но есть и позитив в этом: теперь мы можем встречаться всей командой чаще. Не надо искать большое помещение, а просто заходишь на встречу с компьютера или смартфона.

Георгий Варданян, СЕО Fitelio

Еще задолго до пандемии мы наладили удаленную работу. Из плюсов – стали работать еще эффективнее. С марта все задачи начали четче прописывать, детализировать. Правда, не хватает офлайн-общения. Но заполняем это отсутствие внутренними фановыми каналами и весельем во время Zoom-встреч.

Под конец года наша команда продолжает расширяться. Если в начале мы остановились, сохранили команду, то теперь уже ее увеличиваем. Единственное что уменьшили офис – не видим смысла арендовать большие площади. Большинство работников хотят работать из дома. В моменты, когда есть возможность работать офлайн, команда чаще выбирает home office.

Александр Россол, CEO InBase

Переход на удаленную работу не повлиял на продуктивность работы наших сотрудников. Считаю, что в краткосрочной перспективе, дистанционная работа ни на что не влияет. Если же говорить о долгосрочной перспективе, то последствия могут быть неоднозначными.

Из-за удаленной формы работы могут начать разрушаться социальные, деловые и просто человеческие связи внутри наших проектных команд. И в горизонте двух-трех лет – это может плохо закончиться.



Как удаленная работа повлияла на IT-бизнес / Фото unsplash

У меня есть внутреннее ощущение, что постоянная работа отдаленно негативно скажется на нашем бизнесе. Люди привыкли работать в командах, в сообществах, а не сидеть по домам, общаясь только через Zoom. Через какое-то время это точно скажется не только на продуктивности, но и на деловых отношениях. Люди будут легче отказываться от своих обязательств.

Мне кажется, что при общении онлайн теряется чувство ответственности, нет эффекта "глаза в глаза", поэтому, я думаю, что полностью удаленная работа – это не самый лучший вариант.

Александр Смирнов, CEO A5 Systems

С первых дней карантина продуктивность сотрудников выросла, и у нас в стране, и во всем мире. Однако дальше начала накапливаться усталость.

Я считаю, что нужна гибридная модель. Чтобы люди раз в неделю могли собираться в офисе и проводить офлайн-совещания, чтобы лучше понимать состояние своего проекта.

Александр Вернигора, СЕО Intecracy Deals

Удаленный формат работы никак не повлиял на продуктивность работы нашей команды. Сам рабочий день стал размыт во временных рамках, но при этом стало меньше отвлекающих факторов. Мы стали меньше тратить время на перемещение из дома в офис и обратно. Особенно с учетом пробок, когда приходится добираться полтора часа в одну сторону.

У нас в компании не принято работать от звонка до звонка. В этом и специфика IT сферы. Есть проекты, есть текущие задачи. В общем, во время карантина мы стали выполнять больше разнообразных задач, появилось больше новых проектов.