Специалист из данных компании Atlassian Арик Фридман опубликовал исследование о том, как массовый переход на удаленную работу из-за пандемии COVID-19 вызвал нарушение баланса между работой и личной жизнью. По данным исследования, новый режим работы отнимает часы личного времени.

Фридман со своей командой изучили данные из продуктов Atlassian – Jira, Confluence и Bitbucket. В частности, специалисты исследовали, как пользователи взаимодействуют с программами, чтобы отследить статистику и выделить примерную продолжительность рабочего дня. Так, команда исследователей учитывала такие события, как создание документа или редактирование кода в своих сервисах – а первое и последнее время активности они считали пределами рабочего режима, указано в исследовании.

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Специалисты сравнили данные января-февраля 2020 года с апрелем и маем. По словам Фридмана, результаты оказались "впечатляющими" – переход на удаленную работу спровоцировал существенные изменения продолжительности рабочего дня.

Результаты исследований

Так, например, пользователи из Великобритании стали работать на полчаса дольше, чем обычно, а в Израиле разница в продолжительности составила 47 минут в пользу работы. При этом в большинстве стран пользователи чаще позже заканчивали работу, чем начинали ее раньше: так, в Индии сотрудники уходили на 25 минут позже, а начинали день на 7 минут раньше, а в Канаде – заканчивали позже на 26 минут при 5 минутах разницы утром.

Данные исследования из разных стран

Среди исключений – Германия (рабочий день начинался на 15 минут раньше и заканчивался на 14 позже) и Южная Корея (2 и 5 минут). Однако в целом во всех исследованных странах картина была схожая – сотрудники работают дольше чем обычно, жертвуя на рабочее время свои личные часы.

Кроме того, Фридман и команда проанализировали интенсивность работы, используя данные о распределении активности пользователей по отношению к остальной части дня. По словам специалистов, в общих чертах интенсивность изменилась, однако на графиках заметно, что после начала локдауна активность пользователей стала сильно меньше в середине рабочего дня, в то время как утром и вечером сотрудники работают больше, чем раньше. При этом на графиках видно, что во всех странах в 13-14 часов дня активность резко увеличилась, несмотря на то, что в целом середина дня просела – вероятно, это связано с тем, что в режиме удаленной работы людям не нужно идти куда-либо на обед, как это было до начала самоизоляции.

Итоги

Результаты исследований показывают, что компаниям необходимо тратить больше усилий на то, чтобы адаптировать персонал к удаленной работе, поскольку увеличение рабочего дня за счет личного времени может привести к выгоранию, пишет Фридман. Об этом свидетельствуют и данные опроса, проведенного компанией Giant Paper на заказ Atlassian: более чем половина респондентов сообщила, что им стало гораздо труднее разграничивать работу и свободное время. Кроме того, 23% опрошенных сотрудников заявили, что в нерабочие часы думают о работе больше, чем раньше.

О риске выгорания из-за удаленной работы заговорили и во Всемирной организации здравоохранения: в сентябре ВОЗ обновила определение профессионального выгорания в своем справочнике медицинских диагнозов. По данным организации, на фоне развития удаленной работы его симптомы стали появляться все чаще. Раньше его характеризовали как "синдром общего стресса", а теперь – как "синдром ..., что возникает в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться".