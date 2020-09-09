Удаленная замена SIM-карты может быть опасной
Услуга по удаленной замене SIM-карты может быть опасной. Именно поэтому оператор мобильной связи lifecell решил отказаться от этой услуги и защитить своих пользователей от действий мошенников.
Риски могут быть связаны с несанкционированной заменой SIM-карт, говорят в lifecell.
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Как могут действовать мошенники
Как объяснили у оператора, мошенники все чаще похищают персональные данные абонентов. Об этом свидетельствуют и обращения абонентов, столкнувшихся с такими проблемами.
Персональные данные абонентов воруют из внешних источников, не имеющих отношения к оператору. При этом абоненты так и не смогли вернуть похищенные номера.
"lifecell не может повлиять на похищение и распространение персональных данных абонентов третьими лицами, однако мы можем обезопасить наших пользователей от кражи SIM-карт, осуществляя замену в офлайн-формате в наших магазинах", – пояснили у оператора.
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Услугу по дистанционной замене карты оператор запустил в марте 2020 года. Причиной стало введение жесткого карантина. Но сейчас эта услуга уже не является такой необходимой.