Услуга по удаленной замене SIM-карты может быть опасной. Именно поэтому оператор мобильной связи lifecell решил отказаться от этой услуги и защитить своих пользователей от действий мошенников.

Риски могут быть связаны с несанкционированной заменой SIM-карт, говорят в lifecell.

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Как могут действовать мошенники

Как объяснили у оператора, мошенники все чаще похищают персональные данные абонентов. Об этом свидетельствуют и обращения абонентов, столкнувшихся с такими проблемами.

Персональные данные абонентов воруют из внешних источников, не имеющих отношения к оператору. При этом абоненты так и не смогли вернуть похищенные номера.

"lifecell не может повлиять на похищение и распространение персональных данных абонентов третьими лицами, однако мы можем обезопасить наших пользователей от кражи SIM-карт, осуществляя замену в офлайн-формате в наших магазинах", – пояснили у оператора.

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Услугу по дистанционной замене карты оператор запустил в марте 2020 года. Причиной стало введение жесткого карантина. Но сейчас эта услуга уже не является такой необходимой.