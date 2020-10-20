Многие крупные технологические компании планируют или уже разрешили сотрудникам работать удаленно даже после карантина. Все потому, что они доказали эффективность работы вне офиса. Однако, так продуктивно работают не все разработчики.

Так, работники корпорации Google наоборот демонстрируют резкое снижение продуктивности во время удаленного режима работы, передает The Information.

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Как показывают внутренние исследования, показатели работы у некоторых сотрудников упали на 45%. Так, за II квартал только 31% инженеров компании отметили, что чувствуют себя очень продуктивными.

При этом 53% разработчиков довольны тем, как справляются с рабочими нагрузками. В компании говорят, что "ощущение продуктивности" среди разработчиков сейчас на очень низком уровне и эта проблема особенно серьезно стоит перед новичками.

Те, у кого появились проблемы с рабочими нагрузками, работали с кодом на 30% меньше. Они осуществляли на 45% меньше изменений в репозиториях Google.

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В то же время, разработчики, которые нейтрально или позитивно оценивают свою продуктивность, проработали на 20% меньше изменений. Эти изменения, CL (changelists) – одна из ключевых метрик для измерения продуктивности разработчиков в Google.