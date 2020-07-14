Компания Huawei активно развивает фирменный магазин приложений AppGallery. Сейчас китайский производитель придумал решение, которое может поставить крест на монополии Apple и Google на установку приложений.

В Huawei сделали заявление, что весь год будут отдавать 100% выручки от продаж в AppGallery разработчикам каких-либо приложений. Исключением станут только игры, передает itc.ua.

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Цель

Таким образом компания планирует привлечь большое количество независимых разработчиков в фирменный магазин приложений AppGallery.

Конечно, разработчики не будут платить и комиссию Huawei. Как известно, Apple и Google получают 30% со всех продаж в своих онлайн-магазинах.

В Huawei добавили, что так они хотят поддержать стартапы и indie-разработчиков, а также простимулировать рынок информационных технологий. На следующий год разработчики образовательных программ будут получать 90% выручки, а создатели других приложений будут получать 85% выручки.

При этом разработчики игр и в первый, и во второй годы будут получать 85% выручки.