Корпорация Microsoft решила купить компанию ZeniMax, в состав которой входит разработчик игр Bethesda Softworks. Это позволит заполнить Xbox такими эксклюзивными играми, как Fallout, The Elder Scrolls, Skyrim, Wolfenstein, Doom и другие.

По условиям соглашения Microsoft купала ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов, передает Bloomberg.

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Почему это важно

Многие критикуют позицию Microsoft на рынке консолей, ведь у Xbox нет своих эксклюзивов – все игры, которые выходят на приставке являются доступными и ПК.

Однако, покупка Bethesda может стать серьезным ударом по позициям PlayStation. Ведь теперь эксклюзивно на Xbox могут выходить такие серии игр:

Fallout,

The Elder Scrolls,

Doom,

Wolfenstein,

Dishonored.

Кроме того, новые игры Bethesda будут сразу выходить в сервисе Xbox Game Pass. Это тоже станет существенным преимуществом Xbox над PlayStation, даже если эти новые игры не будут эксклюзивами консолей Microsoft.

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"Microsoft – отличный партнер, который предлагает доступ к ресурсам, которые сделают нас лучшим издателем и разработчиком. Мы думаем, что благодаря этому вы сможете играть в лучшие игры", – заявил вице-президент по глобальному маркетингу и коммуникациям Вethesda Пит Хайнс.