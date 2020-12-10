10 декабря 1979 года Уильям Артур Льюис получил Нобелевскую премию по экономике за свою новаторскую работу. Компания Google решила напомнить об этом событии и о славном экономисте в целом. Поэтому выпустила соответствующий дудл (стилизация логотипа поисковика).

Как выглядит дудл, посвященный Льюису

На картинке изображен улыбающийся темнокожий экономист у доски с графиками. Также на доске можно заметить надпись Google. Создала этот дудл художница из Манчестера Камилла Ру. Об этом сообщила компания Google в разделе с дудлами на своем сайте.

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Дудл, посвященный Уильяму Артуру Льюису / Cкриншот

По словам художницы, Льюис был исторической вдохновляющей фигурой. А поразили Камиллу Ру его огромное влияние на развитие экономики многих стран и готовность преподавать и делиться своими знаниями на благо других.

Я особенно вспомнила о его карибских корнях и о том, как он помог экономическому росту африканских стран. Мне понравился тот факт, что я сумела включить яркие цвета обеих культур в дудл, а также поиграть с математическими элементами, чтобы выделить его работу как экономиста и профессора,

– отметила Камилла Ру.



Ранние концепции и наброски дудла от Камиллы Ру / Взято из раздела "Дудлы" на сайте Google.com

В то же время в компании Google подчеркнули, что Уильям Артур Льюис является одним из пионеров в области современной экономики развития. Работа, за которую он получил Нобелевскую премию, касается моделирования экономических сил, влияющих на развивающиеся страны. И это было новаторским подходом в те времена.

Среди множества ценных достижений Льюис сделал значительный вклад в работу ООН и поделился своим опытом в должности советника правительств стран Африки, Азии и Карибского бассейна. Он также помог основать Карибский банк развития и был его первым президентом,

– добавляют представители Google.



Упрощенная версия дудла, посвященного Уильяму Артуру Льюису / Cкриншот

Но Льюис был первопроходцем не только в своих исследованиях. Он также стал первым темнокожим преподавателем Лондонской школы экономики, первым темнокожим, занявший кафедру в британском вузе (Манчестерский университет), и первым темнокожим преподавателем, который получил полное профессорское звание в Университет Принстона. Кроме того, был первым человеком с темным цветом кожи, кто получил Нобелевскую премию.

В честь его достижений на протяжении всей жизни британское правительство посвятило Льюиса в рыцари в 1963 году. Кроме того, его портрет поместили на обратной стороне купюры в 100 восточно-карибских долларов.

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100 восточно-карибских долларов с Уильямом Артуром Льюисом / Взято с ресурса Wikimedia

Какие страны могут увидеть этот дудл

Украина,

Греция,

Венгрия,

Литва,

Великобритания,

Исландия,

Япония,

Индия,

Перу,

США,

Канада.



Регионы, где отображается дудл, посвященный Уильяму Артуру Льюису / Скриншот

Факты из биографии Артура Льюиса

Родился он 23 января 1915 в Кастри. Это столица карибского островного государства Сент-Люсия.

В то время эти земли принадлежали Великобритании

Родители Льюиса прибыли в Сент-Люсии из Антигуа в начале ХХ века. Отец мальчика умер, когда Артуру было всего 7, поэтому матери пришлось растить пятерых детей самой.

В 14 лет Артур закончил местный колледж. Чтобы продолжить обучение в Англии, зарабатывал деньги, работая клерком.

Примерно в это время Льюис познакомился с будущим премьер-министром Тринидад и Тобаго Эриком Уильямсом. Друзьями они остались на протяжении дальнейшей жизни.

Несмотря на проблемы с расовой дискриминацией, в 1932 году он получил правительственную стипендию и отправился учиться в Лондонскую школу экономики.

Ее он окончил в 1937 году и получил докторскую степень по экономике промышленности.

Льюис быстро поднялся по карьерной лестнице, и до 33 лет стал профессором.

Далее начал работать преподавателем в престижных британских вузах. Параллельно с преподавательской и научной деятельностью, в частности, участвовал в разработке планов развития Ганы.

Умер Артур Льюис в 1991 году. Тогда ему было 76 лет. Смерть экономиста встретила в Бриджтауне (Барбадос).

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