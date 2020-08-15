Некоторые мобильные устройства оказались подвержены серьезной уязвимости. Она позволяет прослушивать телефонные звонки. Эту уязвимость обнаружили исследователи из Института Хорста Гертца Рурского университета в Германии.

Как передает techxplore, дыру в безопасности нашли в стандарте VoLTE, который обеспечивает передачу голоса по сети LTE.

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Как это работает

Когда два пользователя звонят друг другу, генерируется ключ шифрования. И здесь и заключается проблема – один и тот же ключ используют для различных вызовов.

Поэтому злоумышленник мог позвонить жертве сразу после ее разговора с другим человеком и получить этот ключ, который шифровал предыдущий звонок.

При этом пользователи должны находиться в зоне действия одной и той же вышки связи.

Насколько опасно

Как говорят эксперты, такой уязвимости подвержены 80% проанализированных вышек связи. Поэтому, очевидно, что проблема действительно серьезная.