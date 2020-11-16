Компания Firefly Aerospace, основателем которой стал украинец Макс Поляков, несколько дней назад отправила свою первую ракету на стартовую площадку на базе ВВС Ванденберг, Калифорния. Компания готовит ракету к запуску, который запланирован на декабрь.

С конца 2017 года на стенде в Бриггс, штат Техас, были проведены десятки статических огневых испытаний двигателей ракеты Alpha, чтобы убедиться в том, что они будут работать на номинальном уровне во время полета, сообщает 24 канал.

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Кульминацией этих усилий стало полностью успешное статическое испытание на стенде, которое прошло 19 сентября. Тогда все четыре двигателя Reaver работали в течение 35 секунд в максимальной нагрузке и с изменением вектора тяги.

Дата запуска ракеты Alpha

Двухступенчатую ракету Alpha компания Firefly планирует запустить уже в этом году с космодрома Space Launch Complex 2 West (SLC-2W), пусковое окно открыто с 22 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. В ходе этого запуска компания планирует вывести на орбиту несколько небольших спутников в рамках специализированной научно-образовательной миссии по ускорению полетов (DREAM).



Ракета Alpha на испытательном стенде | Фото Firefly Aerospace

Все что нужно знать о ракете Alpha

Высота Alpha составляет 29 метров, а ее грузоподъемность – до 1000 килограммов полезной нагрузки на геостационарную и 630 килограммов на солнечно-синхронную орбиту.

Ракета приводится в движение четырьмя двигателями первой ступени Reaver и одним двигателем второй ступени Lightning, работающих на керосине RP-1 и жидком кислороде (LOX). В Firefly Aerospace считают, что использование этого цикла работы двигателя снижает его сложность и стоимость, одновременно повышая общую надежность. Reaver и Lightning будут первыми двигателями, работающими на RP-1 / LOX.



Рендер ракеты Alpha | Фото Firefly Aerospace

Работа над Beta

Alpha – это не единственная ракета, над которой работают в Firefly Aerospace. Сейчас разрабатывается также Beta – тяжелая двухступенчатая ракета, работающая на RP-1 / LOX. Она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту до 8000 кг полезной нагрузки и будет способна выводить спутники на геосинхронную переходную орбиту (GTO). Firefly планирует начать разработку аппаратного обеспечения для Beta в 2021 году.

Лунный модуль Genesis

Компания Firefly также готовит лунный модуль Genesis для участия в программе NASA Commercial Lunar Payload Services, которая должна поддержать программу Artemis по возвращению человека на луну.

Beta и Genesis все еще находятся в планах Firefly Aerospace, но технически компания уже готова приступить к большому серийному производству. Да, в 2021 году планируется выпускать одну ракету каждые две недели.