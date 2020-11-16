Украино-американскую ракету Alpha перевезли на стартовую платформу Ванденберг
Компания Firefly Aerospace, основателем которой стал украинец Макс Поляков, несколько дней назад отправила свою первую ракету на стартовую площадку на базе ВВС Ванденберг, Калифорния. Компания готовит ракету к запуску, который запланирован на декабрь.
С конца 2017 года на стенде в Бриггс, штат Техас, были проведены десятки статических огневых испытаний двигателей ракеты Alpha, чтобы убедиться в том, что они будут работать на номинальном уровне во время полета, сообщает 24 канал.
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Кульминацией этих усилий стало полностью успешное статическое испытание на стенде, которое прошло 19 сентября. Тогда все четыре двигателя Reaver работали в течение 35 секунд в максимальной нагрузке и с изменением вектора тяги.
Дата запуска ракеты Alpha
Двухступенчатую ракету Alpha компания Firefly планирует запустить уже в этом году с космодрома Space Launch Complex 2 West (SLC-2W), пусковое окно открыто с 22 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. В ходе этого запуска компания планирует вывести на орбиту несколько небольших спутников в рамках специализированной научно-образовательной миссии по ускорению полетов (DREAM).
Ракета Alpha на испытательном стенде | Фото Firefly Aerospace
Все что нужно знать о ракете Alpha
Высота Alpha составляет 29 метров, а ее грузоподъемность – до 1000 килограммов полезной нагрузки на геостационарную и 630 килограммов на солнечно-синхронную орбиту.
Ракета приводится в движение четырьмя двигателями первой ступени Reaver и одним двигателем второй ступени Lightning, работающих на керосине RP-1 и жидком кислороде (LOX). В Firefly Aerospace считают, что использование этого цикла работы двигателя снижает его сложность и стоимость, одновременно повышая общую надежность. Reaver и Lightning будут первыми двигателями, работающими на RP-1 / LOX.
Рендер ракеты Alpha | Фото Firefly Aerospace
Работа над Beta
Alpha – это не единственная ракета, над которой работают в Firefly Aerospace. Сейчас разрабатывается также Beta – тяжелая двухступенчатая ракета, работающая на RP-1 / LOX. Она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту до 8000 кг полезной нагрузки и будет способна выводить спутники на геосинхронную переходную орбиту (GTO). Firefly планирует начать разработку аппаратного обеспечения для Beta в 2021 году.
Лунный модуль Genesis
Компания Firefly также готовит лунный модуль Genesis для участия в программе NASA Commercial Lunar Payload Services, которая должна поддержать программу Artemis по возвращению человека на луну.
Beta и Genesis все еще находятся в планах Firefly Aerospace, но технически компания уже готова приступить к большому серийному производству. Да, в 2021 году планируется выпускать одну ракету каждые две недели.
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