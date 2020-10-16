Украина демонстрирует большой прогресс в развитии цифровых государственных услуг. В этом вопросе наша страна опережает развитые европейские страны, в частности Германию.

Об этом говорит руководительницы посольства Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает "Европейская правда".

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"Моя страна, Германия, и близко не имеет того успеха, которого уже достигла Украина в вопросе электронных отношений между государством и его гражданами. Но это – не только вопрос удобства, это также является важным аспектом борьбы с коррупцией", – заявила посол Германии.

К такому выводу она пришла, посетив Diia Summit, который состоялся в начале октября в Киеве.

Подробнее о саммите

В рамках саммита состоялась презентация обновленного приложения с цифровыми документами Дия 2.0. Теперь в мобильном приложении доступно больше функций, в частности:

Подробнее "Дия 2.0": какие новые услуги стали доступны украинцам в смартфоне

Шеринг документов – когда банк или госучреждение требует копию документа, не нужно нести бумажный ксерокс, а воспользоваться шерингом через приложение;

Штрафы – в Дие можно получить информацию о штрафах и сразу их оплатить;

Цифровой ИНН (налоговый номер);

Цифровое свидетельство о рождении;

Справка внутренне перемещенного лица.

Все документы будут доступны после обновления приложения.