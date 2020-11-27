Украина поднялась на 29 позиций в рейтинге индекса электронного участия ООН
Украине удалось подняться сразу на 29 позиций в рейтинге индекса электронного участия ООН. Этот рейтинг формируют в рамках исследования UN E-government Survey. Таким образом сейчас наша страна занимает 46 место из 193 стран мира.
Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская, сообщает пресс-служба Министерства.
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Также в Минцифры добавили, что уже к 2022 году Украина планирует попасть в 20 лучших стран в этом рейтинге. В настоящее время список возглавляют Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия.
К слову, в 2016 году Украина занимала 32 строчку в этом рейтинге.
Как будут улучшать позиции
В Министерстве цифровой трансформации уже запланировали несколько шагов, которые продвинут Украину в этом рейтинге:
- Запуск онлайн-платформы "ВзаємоДія".
- Введение интернет-голосования на выборах и референдуме.
- Концепция цифровой трансформации общин.
- По инициативе Минцифры Государственная служба статистики и Центр развития инноваций проводят статистические наблюдения и исследования.
Что такое индекс электронного участия (EPI)?Это индекс, который измеряет электронное участие граждан, согласно трехуровневой модели: использование интерактивных услуг для содействия предоставлению информации правительствами гражданам (e-information), взаимодействие и консультации с гражданами (e-consultation) и участие граждан в процессах принятия государственных решений (e-decision-making).
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