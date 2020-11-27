Украине удалось подняться сразу на 29 позиций в рейтинге индекса электронного участия ООН. Этот рейтинг формируют в рамках исследования UN E-government Survey. Таким образом сейчас наша страна занимает 46 место из 193 стран мира.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская, сообщает пресс-служба Министерства.

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Также в Минцифры добавили, что уже к 2022 году Украина планирует попасть в 20 лучших стран в этом рейтинге. В настоящее время список возглавляют Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия.

К слову, в 2016 году Украина занимала 32 строчку в этом рейтинге.

Как будут улучшать позиции

В Министерстве цифровой трансформации уже запланировали несколько шагов, которые продвинут Украину в этом рейтинге:

Запуск онлайн-платформы "ВзаємоДія".

Введение интернет-голосования на выборах и референдуме.

Концепция цифровой трансформации общин.

По инициативе Минцифры Государственная служба статистики и Центр развития инноваций проводят статистические наблюдения и исследования.