Украина присоединится к внедрению жизни на Луне
Государственное космическое агентство подписало меморандум с ассоциацией Moon village. Это означает, что украинские специалисты будут участвовать в разработках проектов по внедрению жизни на Луне.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.
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Почему это важно
Как пояснил председатель космического агентства Владимир Усов, вступление в Moon village предоставляет Украине доступ к международной информационной базе исследований Луны. Также Агентство получило шанс активно участвовать в передовых космических проектах.
"Следующий шаг человечества – это не покорение Марса, а создание возможностей для поддержания стабильной жизнедеятельности в условиях космоса. Если мы это научимся делать на уровне орбитальных станций на Луне, то мы это сможем осуществить и на Марсе, и на спутниках Юпитера, и где угодно", – говорит Усов
Что такое Moon Village Association (MVA)?
Это международная неправительственная организация, основанная в 2017 году. Она занимается созданием глобального форума, а также налаживанием сотрудничества для исследования Луны.
Миссия Ассоциации Moon Village объединяет космические и некосмические страны, предлагая им возможность играть роль в ее реализации.