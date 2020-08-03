Государственное космическое агентство подписало меморандум с ассоциацией Moon village. Это означает, что украинские специалисты будут участвовать в разработках проектов по внедрению жизни на Луне.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

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Как пояснил председатель космического агентства Владимир Усов, вступление в Moon village предоставляет Украине доступ к международной информационной базе исследований Луны. Также Агентство получило шанс активно участвовать в передовых космических проектах.

"Следующий шаг человечества – это не покорение Марса, а создание возможностей для поддержания стабильной жизнедеятельности в условиях космоса. Если мы это научимся делать на уровне орбитальных станций на Луне, то мы это сможем осуществить и на Марсе, и на спутниках Юпитера, и где угодно", – говорит Усов