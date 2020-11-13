Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA "Артемида". Эта инициатива предусматривает сотрудничество по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов и других объектов в космосе.

Об этом сообщили в Госкосмосе Украины. Украина присоединяется к космическим агентствам других стран-участников программы и становится 9 страной-подписантом Договоренности по "Артемиде".

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Что предусматривают договоренности

Договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках участия в программе "Артемида". А именно:

Мирное исследование. Мероприятия по этой программе должны проходить в мирных целях;



Мероприятия по этой программе должны проходить в мирных целях; Совместимость . Участники миссии должны поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;



. Участники миссии должны поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности; Экстренная помощь . Подписанты должны оказывать помощь, если кто-то пострадает в рамках реализации программы "Артемида";



. Подписанты должны оказывать помощь, если кто-то пострадает в рамках реализации программы "Артемида"; Космические ресурсы . Добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований. Эта деятельность должна проводиться в соответствии с Договором по космосу;



. Добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований. Эта деятельность должна проводиться в соответствии с Договором по космосу; Орбитальный мусор. Участники должны планировать безопасное захоронение мусора.

Ранее Украина присоединилась к программе Moon Village Association. Как говорят в Госкосмосе, у Украины есть научно-технические возможности и опыт, которые позволят стать партнером NASA.