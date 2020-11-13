Украина присоединяется к программе NASA "Артемида": инициативы по освоению Луны
Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA "Артемида". Эта инициатива предусматривает сотрудничество по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов и других объектов в космосе.
Об этом сообщили в Госкосмосе Украины. Украина присоединяется к космическим агентствам других стран-участников программы и становится 9 страной-подписантом Договоренности по "Артемиде".
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Что предусматривают договоренности
Договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках участия в программе "Артемида". А именно:
- Мирное исследование. Мероприятия по этой программе должны проходить в мирных целях;
- Совместимость. Участники миссии должны поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;
- Экстренная помощь. Подписанты должны оказывать помощь, если кто-то пострадает в рамках реализации программы "Артемида";
- Космические ресурсы. Добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований. Эта деятельность должна проводиться в соответствии с Договором по космосу;
- Орбитальный мусор. Участники должны планировать безопасное захоронение мусора.
Ранее Украина присоединилась к программе Moon Village Association. Как говорят в Госкосмосе, у Украины есть научно-технические возможности и опыт, которые позволят стать партнером NASA.
Что известно о программе "Артемида"?
Инициатива предусматривает налаживание длительного пребывания человека на Луне до конца десятилетия и подготовки для освоения Марса. В частности, уже запланирована отправку астронавтов на Луну в 2024 году.
Соглашение по мирному освоению Луны NASA ранее подписали следующие страны: Австралия, Япония, Канада, Италия, Люксембург, ОАЭ, Великобритания и США. Интересно, что России и Китая среди участников нет.
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