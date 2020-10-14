Украина привлекает белорусских IT-специалистов: в Беларуси назвали это внешним вмешательством
Из-за массовых протестов и нестабильной политической ситуации в Беларуси, что длится уже более 2 месяцев, Владимир Зеленский подписал указ о привлечении белорусских IT-специалистов в Украину. Однако сама Беларусь назвала такие действия "недружественными и дискриминационными", а также вручила ноту протеста.
Позиция Беларуси
14 октября Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине и вручили ему ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.
Важно Сколько белорусских IT-шников выехали на работу в Украине за время протестов
Выданный украинским президентом указ в Минске назвали "недружественным и дискриминационным", а также таким, что граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси. В белорусском МИД заявили, что этот указ подрывает доверие в двусторонних отношениях.
Поэтому украинской стороне рекомендуют принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью,
– говорится в сообщении.
В белорусском ведомстве также пригрозили Украине ответными мерами для защиты национальных интересов. Вместе с тем в Минске заявляют, что не собираются пересекать "красные линии".
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Что этому предшествовало
- После президентских выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. Силовики, которые подчиняются власти, с первых дней прибегли к жестким задержаниям протестующих. А власть регулярно "глушила" интернет.
- Только один день без интернета в Беларуси привел к потере 56,4 миллиона долларов. За трое суток, когда интернет и соцсети практически не работали, экономика Беларуси потеряла около 170 миллионоа долларов.
- После этого ситуация несколько улучшилась, однако проблемы с интернетом периодически возникают. Также проблемы нанесли удар по имиджу IT-индустрии в стране. Неудивительно, что специалисты переезжают.
- В то же время в Украине создали благоприятные условия для переезда белорусов. Любая украинская ІТ-компания может пригласить на работу белорусского специалиста. Он должен только передать компании копию паспорта с заверенным переводом и фото.