Из-за массовых протестов и нестабильной политической ситуации в Беларуси, что длится уже более 2 месяцев, Владимир Зеленский подписал указ о привлечении белорусских IT-специалистов в Украину. Однако сама Беларусь назвала такие действия "недружественными и дискриминационными", а также вручила ноту протеста.

Позиция Беларуси

14 октября Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине и вручили ему ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

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Выданный украинским президентом указ в Минске назвали "недружественным и дискриминационным", а также таким, что граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси. В белорусском МИД заявили, что этот указ подрывает доверие в двусторонних отношениях.

Поэтому украинской стороне рекомендуют принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью,

– говорится в сообщении.

В белорусском ведомстве также пригрозили Украине ответными мерами для защиты национальных интересов. Вместе с тем в Минске заявляют, что не собираются пересекать "красные линии".

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