Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины просит компанию Google добавить крымскотатарский язык в сервис Google Translate. Официальное письмо уже подписал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В письме к корпорации объясняют, что крымскотатарский язык является языком одного из коренных народов Украины, неотъемлемым элементом ее идентичности и этнокультурной целостности. На нем говорят более 300 тысяч граждан только в Украине, и более шести миллионов по всему миру, пишет пресс-служба министерства.

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Что известно

Сегодня в сети представлено недостаточное количество крымскотатарских текстов и ресурсов, которые могли бы подготовить крымскотатарский язык к автоматической интеграции в системы машинного перевода для дальнейшего анализа и цифрового распознавания. Однако государство готово сотрудничать с Google и всячески помогать в расширении возможностей сервиса Google Translate.

Крымскотатарский язык должен быть максимально доступным для ежедневного использования, обучения, исследований, обогащения литературы. Мы понимаем, что для включения в сервис Google надо наработать максимальный массив текстов на крымскотатарском. Поэтому крымскотатарская община готова подключиться к разработке,

– рассказывает Снавер Сейтхалилев, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Он также обратил внимание на то, что сейчас разрабатывается новый сайт Минреинтеграции, где вся официальная информация министерства будет также дублироваться на крымскотатарском.

Согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский язык относится к языкам, находящимся под серьезной угрозой.