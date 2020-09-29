Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало изменения в приказ от 19 марта 2020 года №283. Согласно документу процедура иммиграции для иностранных специалистов, желающих работать в Украине упрощается.

Соответствующий документ от 21 сентября 2020 года обнародован на сайте Офиса эффективного регулирования (BRDO), сообщает Интерфакс-Украина.

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Что изменилось

Изменения, в частности, предусматривают расширение перечня профессий, представители которых имеют право на получение разрешения на миграцию с 10 до 23.

Кроме того, они предусматривают:

установление комбинации обязательных и дополнительных требований, вместо обязательного требования высшего образования по специальности;

уменьшение требования к опыту работы с семи до трех лет;

установление перечня документов, которые могут подтверждать опыт работы;

установление размера квот не для профессии, а для категории профессий.

BRDO отмечает, что указанные изменения в целом улучшают условия релокации для иностранных специалистов, которые хотят работать в Украине. Однако, по мнению офиса, на пути к эффективной процедуре нужно еще осуществить несколько шагов.

"В первую очередь, Государственная миграционная служба должна существенно сократить сроки на проверку документов иностранцев и начать обнародовать онлайн актуальную информацию о количестве предоставленных разрешений по квоте высококвалифицированных специалистов и о количестве поданных заявлений. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 10 календарных недель, хотя сейчас это занимает 9-12 месяцев", – считают в BRDO.

Иммиграционные квоты

Правительство еще в марте определило квоты иммиграции на 2020 год, а заработали они уже в июле. В рамках установленной квоты украинские ИТ-компании получат возможность трудоустраивать дополнительно 5 тысяч высококвалифицированных ИТ-специалистов на почти постоянной основе. Привлеченные по квоте сотрудники получают вид на жительство. Таким образом, они могут 10 лет свободно жить и работать в Украине.