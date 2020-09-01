Украина сейчас является лидером в мире по применению виртуальных активов среди населения. Это случилось благодаря развитому рынку криптовалюты. Хотя и надо признать, больше половины этого рынка находится в тени.

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации, ссылаясь на исследования блокчейн-компании The Chainalysis.

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В общем, украинское сообщество блокчейн-разработчиков является одним из крупнейших в мире и входит в тройку лидеров. Хотя не все так позитивно.

"Рынок виртуальных активов в Украине достаточно развит и имеет значительные обороты даже в мировом масштабе, но его большая часть сосредоточена в серой зоне, что создает потенциальные риски как для государства, так и для бизнеса и пользователей", – признали в министерстве.

В Минцифре видят несколько ключевых факторов, способствующих развитию в Украине рынка криптовалюты:

В Украине высокий уровень цифровой осведомленности населения. По утверждению министерства, мы входим в пятерку стран по безналичным платежам в мире.

Еще один положительный момент – значительное количество малого предпринимательства занимается посредничеством на международных маркетплейсах, где использует виртуальные активы для расчетов.

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