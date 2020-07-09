Украинское государственное предприятие "Южмаш" запустит производство электробусов. Об этом сказано в меморандуме, который предприятие подписало с южнокорейской компанией Caris.

Согласно меморандуму, "Южмаш" будет заниматься производством 5 тысяч электробусов и 7 800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 миллиарда гривен.

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На производство электробусов украинцы имеют 3 года. Соглашение предусматривает дедлайн до 2023 года.

Как известно Caris уже имеет несколько проектов по развитию дорожной инфраструктуры в Украине.

"Мы рады продолжению сотрудничества с Украиной. Меморандум формализует намерения по расширению сотрудничества с украинскими государственными предприятиями в секторе крупного машиностроения", – заявил глава правления Caris Ю Чхоль.

Преимущества

Как говорят в Государственном космическом агентстве, в состав которого входит "Южмаш", новое соглашение позволяет возобновить одно из ключевых направлений работы завода – крупное машиностроение.

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Также это финансовая поддержка предприятия, что поможет сохранить его научно-технический потенциал.