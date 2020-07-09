Украина запустит производство электробусов: детали договора
Украинское государственное предприятие "Южмаш" запустит производство электробусов. Об этом сказано в меморандуме, который предприятие подписало с южнокорейской компанией Caris.
Согласно меморандуму, "Южмаш" будет заниматься производством 5 тысяч электробусов и 7 800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 миллиарда гривен.
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На производство электробусов украинцы имеют 3 года. Соглашение предусматривает дедлайн до 2023 года.
Как известно Caris уже имеет несколько проектов по развитию дорожной инфраструктуры в Украине.
"Мы рады продолжению сотрудничества с Украиной. Меморандум формализует намерения по расширению сотрудничества с украинскими государственными предприятиями в секторе крупного машиностроения", – заявил глава правления Caris Ю Чхоль.
Преимущества
Как говорят в Государственном космическом агентстве, в состав которого входит "Южмаш", новое соглашение позволяет возобновить одно из ключевых направлений работы завода – крупное машиностроение.
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Также это финансовая поддержка предприятия, что поможет сохранить его научно-технический потенциал.
Что известно о Caris?
Это южнокорейская корпорация, имеющая предприятия, расположенные во многих странах мира. Компания занимается строительством, логистикой, производством инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения.
Кроме того, Caris имеет свой R&D центр, который разработал инновационные технологии по производству полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.