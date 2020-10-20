Украинцы будут голосовать онлайн уже на следующих выборах, - Зеленский
Возможность голосовать онлайн должна появиться для граждан уже на следующих президентских выборах. Ведь Украина активно работает над внедрением цифровых госуслуг.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время ежегодного обращения в Верховную Раду.
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"Наша цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность, по желанию голосовать в интернете", – заявил Зеленский.
Как известно, о полном переходе на цифровые государственные услуги в течение 3 лет заявляли и в Министерстве цифровой трансформации. Ранее глава Министерства Михаил Федоров, что уже с 1 сентября 2021 года госорганы не будут иметь права требовать бумажные копии документов или справок. Для этого можно воспользоваться услугой шеринга документов, которая заработала в обновленной версии приложения "Дия".
Голосование онлайн: риски
При этом существует и несколько препятствий, стоящих на пути онлайн-голосованию на выборах. Первое из них – низкая цифровая осведомленность украинцев.
Еще одна проблема – отсутствие юридических оснований для проведения такой формы голосования. Поэтому сначала придется менять законодательство и, в частности, Конституцию.
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Также не стоит забывать о кибербезопасности. Манипуляций хакеров для воздействия на результаты выборов очень много, от падения платформы для голосования, до фальсификации результатов.
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