Возможность голосовать онлайн должна появиться для граждан уже на следующих президентских выборах. Ведь Украина активно работает над внедрением цифровых госуслуг.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время ежегодного обращения в Верховную Раду.

Интересно Можно ли голосовать с цифровым паспортом в действии: ответ ЦИК

"Наша цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность, по желанию голосовать в интернете", – заявил Зеленский.

Как известно, о полном переходе на цифровые государственные услуги в течение 3 лет заявляли и в Министерстве цифровой трансформации. Ранее глава Министерства Михаил Федоров, что уже с 1 сентября 2021 года госорганы не будут иметь права требовать бумажные копии документов или справок. Для этого можно воспользоваться услугой шеринга документов, которая заработала в обновленной версии приложения "Дия".

Голосование онлайн: риски

При этом существует и несколько препятствий, стоящих на пути онлайн-голосованию на выборах. Первое из них – низкая цифровая осведомленность украинцев.

Еще одна проблема – отсутствие юридических оснований для проведения такой формы голосования. Поэтому сначала придется менять законодательство и, в частности, Конституцию.

К теме Ежегодное обращение президента Зеленского к Верховной Раде: видео

Также не стоит забывать о кибербезопасности. Манипуляций хакеров для воздействия на результаты выборов очень много, от падения платформы для голосования, до фальсификации результатов.

Заседание Верховной Рады: видео