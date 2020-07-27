Электронный адрес украинцы могут закрепить на законодательном уровне. Так, вместе с паспортами граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами.

Соответствующий законопроект №3860 уже зарегистрировали в Верховной Раде, передает Минцифра.

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Цель

Как объясняют в Министерстве, это должно усовершенствовать процесс регистрации юридических лиц, а также поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.

В Минцифры добавляют, что официальный адрес улучшит "общение между гражданами, бизнесом и государством".

Детали

Официальную электронку будут вносить в Единый демографический реестр и Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей.

Официальный адрес будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru").

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Важно, что письма и сообщения, которые будут присылать на официальный электронный адрес, будут считать "отправленными и официально врученными и не требующими дополнительного документального подтверждения".

Получить официальный электронный адрес пользователи смогут на портале Дия.