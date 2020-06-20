Украинцы Андрей и Юлия Ярошенко разработали приложение, которое должно помочь партнерам улучшить их сексуальную жизнь. Оно получило название Fantasy Match.

В феврале этого года приложение перешело на стадию бета-тестирования, тогда его загрузили более 10 000 пользователей, передает ain.ua.

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Сейчас приложение вышло на первую позицию в выдаче американского App Store по запросу "sex education". В Украине Fantasy Match также доступно. Правда, пока только для устройств на базе iOS.

Как работает приложение

Приложение помогает партнерам стать более раскованными и обсуждать свои желания, таким образом улучшая свою сексуальную жизнь.

"Мы помогаем пользователям изучать сексуальность, и говорить о сексе и о своих желаниях. Когда партнеры обсуждают и знают, чего они хотят – это способствует увеличению интимности и близости между ними", – говорит Андрей Ярошенко.

Fantasy Match можно знакомиться / ain.ua

При этом использовать приложение могут и люди без пары, чтобы найти сексуальных партнеров по интересам.

Fantasy Match является такой себе библиотекой с сексуальными фантазиями.

Приложение имеет три раздела:

LEARN (обучение). Здесь партнеры могут узнать что-то новое о сексуальности.

PLAY (Игры). Один из партнеров может пригласить другого в комнату, в которой можно разыгрывать карты с фантазиями и видеть, какие из них у вас совпали.

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FLIRT (Знакомства). В этом разделе можно знакомиться с другими людьми.

Разработчики уверяют, что профили пользователей, которые регистрируются в приложении, по умолчанию частные, то есть их никто не видит. При этом человек может сам открыть свой профиль.