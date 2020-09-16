Украинские разработчики создали приложение, позволяющее контактировать с близкими людьми. Оно получило название Obimy. Здесь можно делиться с кем-то из близких приятными жестами, прикосновениями, рассказывать о своем настроении и тому подобное.

Приложение разработал архитектор Евгений Засуцкий, совместно с ИТ-компанией Empat, передает AIN.UA.

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Чем уникально

Через приложение можно обмениваться другими важными данными. Например, система получает биометрические данные, которые собирает смартфон, поэтому партнер или другой близкий человек может видеть количество пройденных шагов партнера, почувствовать ритм сердца или узнать день цикла (у женщин).

Также приложение фиксирует время, проведенное рядом с партнером за день, месяц или год.

А вот отправлять сообщения в приложении нельзя. Ведь близким не нужны слова, чтобы выразить чувства.

В дальнейшем разработчики должны добавить функцию Sizes с размерами одежды. А также возможность передачи прикосновений через тактильную вибрацию.

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Где скачать

Приложение Obimy уже доступно в магазинах App Store и Google Play. Но пока приложение на стадии бета-тестирования, поэтому пользователи могут столкнуться с багами.