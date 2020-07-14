Трое украинцев взломали счета банка Латвии и получили доступ к средствам местных жителей. Интересно, что на эти украденные деньги они накупили технику.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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Полиция задержала троих жителей Кривого Рога, которые сейчас проживают в Херсоне.

Во время обысков полицейские изъяли у мужчин новые смартфоны, планшет, а также чеки на приобретенное. Полиция изъяла также автомобиль мужчин.

Детали хакерской схемы

Хакеры использовали онлайн-банкинг, к которому получили доступ. После этого они сделали заказ на бытовую технику, за которую нужно было заплатить через бесконтактный платеж.

Ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет более полумиллиона гривен. Сейчас полиция пытается установить точное количество пострадавших, а также сумму причиненных убытков.

Сейчас решают вопрос объявлять ли мужчинам подозрение. Следственные действия продолжаются.