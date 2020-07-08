Нынешние наводнения и лесные пожары делают очевидной и насущной проблему с экологией. Но изменить ситуацию может каждый из нас. Украинские разработчики запустить приложение EcoHike, которое поможет бороться с загрязненностью нашей страны.

Приложение специалисты компании GlobalLogic представили еще в прошлом году, в презентации участвовал и 24 канал. Сейчас приложение получило новые полезные функции.

Интересно Доставка дронами может быть опасна для экологии: детали

Как оно работает

EcoHike максимально прост в использовании. Пользователь загружает карту (она доступна в офлайн-режиме). Поэтому, если во время прогулки в горах турист замечает кучи мусора, которые он не может расчистить самостоятельно, то делает фото, фиксирует место на карте и добавляет описание проблемы. Таким образом другие туристы, которые собираются на субботник, чтобы очистить горы, уже имеют точные координаты с проблемными участками.

Сейчас в EcoHike появились новые функции. Они дают возможность не только заявить о проблеме загрязненности, но и организовать встречу, чтобы убрать этот мусор. В частности в приложении уже появились партнерские мероприятия по уборке мусора. Вскоре добавят возможность всем пользователям создавать собственные мероприятия.

В общем, в 2019 году активисты с помощью EcoHike убрали более тонны бытового мусора.

Приложение доступно на Google Play и App Store / Скриншот

Сейчас EcoHike доступен лишь в Украине, однако его создатели надеются, что со временем он заработает и в других странах мира. Ведь проблема загрязнения актуальна не только для Карпат.

Субботник GlobalLogic в июле 2019 года

Кстати, EcoHike уже имели возможность протестировать журналисты. Мы не только опробовали приложение, но и убрали мусор в парке Сколевские бескиды.

Приложение уже можно скачать в магазинах:

Что известно о GlobalLogic? Компания входит в тройку крупнейших IT-компаний в Украине. Центральный офис расположен в Кремниевой Долине в США. В Украине команда имеет офисы в Киеве, Харькове, Львове, Николаеве, сотрудничает с более чем 4000 разработчиками.