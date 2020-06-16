В Украине может вырасти стоимость смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и прочей бытовой техники. Подорожание произойдет примерно на 5% из-за нового сбора за частное копирование.

Сбор еще не введен, пока представители правообладателей не договорятся с представителями импортеров, передает Экономическая правда.

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Детали

Министерство экономики позволило частным организациям собирать с импортеров долю с каждого проданного устройства. Этот закон приняли в 2018 году.

Импортеры должны платить сбор организации коллективного управления (ОКУ), а эта организация будет платить вознаграждение авторам. Однако, перед этим импортеры должны согласовать с ОКУ размер сбора по каждому виду техники.

В апреле 2020 года возобновили переговоры по этому поводу.

Однако, до сих пор существует много кардинальных противоречий между участниками. Поэтому переговоры снова приостановили, по крайней мере до завершения карантина.

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Европейская бизнес-ассоциация называет такие тарифы пережитком прошлого. Там говорят, что введение сбора даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники.