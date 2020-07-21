По Украине можно летать, имея приложение "Дия". В аэропорту Борисполь начали принимать цифровые паспорта гражданина Украины (ID-карта) или биометрический загранпаспорт, который есть в "Дия".

Правда, пока речь идет только о внутренних авиаперелетах. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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"С сегодняшнего дня (22 июля) в аэропорту Борисполь путешествующие внутренними рейсами могут предъявлять цифровые версии через приложение "Дия", – подчеркнул министр.

Как это работает

По его словам, пассажир должен открыть приложение Дия и показать на пункте контроля авиабезопасности. Система проведет считывание QR-кода, и после этого ему разрешено будет совершить полет.

Необходимые изменения в технологические инструкции аэропорта уже утверждены Государственной авиационной службой Украины.

Напомним, ранее о тестировании этой функции сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Правда, он добавил, что сначала необходимо провести изменение внутреннего норматива по авиабезопасности, который требует оригинал паспорта. Очевидно, изменения удалось быстро внедрить. Надеемся, вскоре нам позволят международные путешествия с зарубежным е-паспортом.

К слову, ранее в Укрзализныце сообщили, что тоже будут принимать электронный паспорт и студенческий.