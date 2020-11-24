В Украине выбрали победителей хакатона Cinema Challenge Hackathon. Целью этого хакатона является создание технологий по направлению Cinema Tech. Победители разделили между собой призовой фонд в размере миллион и 400 тысяч гривен.

Инициатором хакатона стал онлайн-кинотеатр sweet.tv, совместно с компанией We_Challenge, рассказали 24 каналу организаторы.

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В финал попала 51 команда и более 100 индивидуальных участников. Среди решений которые разработали победители:

высокоэффективные рекомендательные системы для фильмов и ТВ-программ;

комплексный сервис для совместного просмотра с друзьями;

сервис, который помогает родителям сделать стриминговую платформу развивающей для детей;

система для поиска фильмов, снятых по книге, которая была прочитана зрителем, и тому подобное.

Как известно, Cinema Challenge Hackathon проходил с 14 по 22 ноября. Он стал крупнейшим за всю историю проведения хакатонов в Украине.

В целом для участия в хакатоне зарегистрировались полторы тысячи IT-специалистов.

Победители

Победителей хакатона выбрали в трех направлениях:

Первое направление – разработка рекомендательной системы для фильмов в онлайн-кинотеатрах. Победителями стали команды AfterParty (280 тысяч гривен) и Too much recsys experience (140 тысяч гривен).

– разработка рекомендательной системы для фильмов в онлайн-кинотеатрах. Победителями стали команды AfterParty (280 тысяч гривен) и Too much recsys experience (140 тысяч гривен). Второе направление — разработка рекомендательной системы для ТВ-программ в онлайн-кинотеатрах. В этой категории призы получили команда Magic City (280 тысяч гривен) и Никита Мелентьев (140 тысяч гривен).

— разработка рекомендательной системы для ТВ-программ в онлайн-кинотеатрах. В этой категории призы получили команда Magic City (280 тысяч гривен) и Никита Мелентьев (140 тысяч гривен). В третьей номинации команды разрабатывали собственные идеи, соответствующие тематике Cinema Challenge Hackathon:

1 место (280 тысяч гривен) заняла команда "Галичина". Разработчики предложили комплексное решение, которое помогает создать атмосферу кинотеатра дома.

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2 место (140 тысяч гривен) — команда "Sweet Kids". Создала детский интерактивный развивающий кабинет. С помощью геймификации родители могут давать ребенку задания для просмотра.