Две зарубежные компании построят в Украине ветряные электростанции. Строительство одна из них планирует начать уже в этом году. Сообщается, что они будут самыми мощными в Европе.

Один проект внедряется совместно с норвежцами, другой – с китайцами. Первые планируют построить комплекс в береговой зоне на территории Запорожской области. Китайцы же – на территории двух районов Донецкой области, пишет ITC.

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Что известно

Комплекс ветряных электростанций "Zophia" на территории Запорожской области Украины оценивается в 1,22 миллиарда евро. Его мощности хватит для обеспечения электричеством 340 тысяч домохозяйств. Это будет крупнейшая в Европе береговая ветровая электростанция.

Комплекс будет состоять из более чем 160 ветроустановок Siemens Gamesa с мачтами высотой 122-127 метров. Строительство начнут в декабре, но с учетом начала зимы активная фаза работ может стартовать весной. Объекты заработают в 2023 году.

Норвежская компания NBT, которая обещает воплотить проект в жизнь, сравнительно молода, но уже имеет опыт строительства трех комплексов ветроэлектростанций в Китае.

Китайский проект стоит 1 миллиард долларов и обещает возведение на территории Мангушского и Никольского районов Донецкой области ветряного комплекса мощностью 800 МВт. Подробности отсутствуют, но китайские компании уже пустили корни на Донбассе и можно с большой долей уверенности сказать, что проект, как минимум, начнет реализовываться, вероятно, в следующем году. Осваивать фонды и управлять строительством будут украинская компания WindFarm и китайская China Power