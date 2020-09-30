В ближайшие несколько лет в Украине должны повысить качество мобильного интернета. В частности, есть также мероприятия по внедрению технологии 5G. Соответствующий план мероприятий на 2020-2022 годы внедрил Кабинет Министров.

Это постановление правительство приняло на заседании правительства 30 августа, передает rbc.ua. Важно Киевстар меняет политику в отношении безлимитного интернета: какие ограничения Что запланировано Постановление предусматривает внедрение европейских подходов по информированию потребителей об уровне качества телекоммуникационных услуг. В частности, в первом квартале 2021 года должны утвердить перечень показателей качества. Как рассказали в Министерстве цифровой трансформации, будут внедрены предельные показатели качества связи, в частности: минимальная скорость интернета,

качество разговора,

площадь покрытия населенного пункта. При этом операторы не смогут опускать качество связи ниже этих показателей. К теме Чиновники, педагоги и медики – кто блокирует распространение качественного мобильного интернета в Украине Также в 2021-2022 годах должны принять стандарты, необходимые для внедрения технологий UMTS / LTE и технологии 5G.