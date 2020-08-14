Из-за массовых протестов в Беларуси возникли серьезные проблемы с интернетом. Это принесло большой дискомфорт и убытки местному бизнесу, в частности IT-сфере. Министерство цифровой трансформации Украины готово создать необходимые условия для переезда IT-компаний в Украину.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Почему хотят переехать

Наибольшие проблемы с интернетом в Беларуси были с 10 по 12 августа. IT-сектор обеспечивал до 10% ВВП Беларуси. При этом только один день без интернета привел к потере 56,4 миллионов долларов только за день. А за трое суток проблем экономика Беларуси потеряла около 170 миллионов долларов.

Поэтому очевидно, что IT-специалисты начали искать другие варианты для работы, включая переезд в Украину.

Если ситуация не разрешится в ближайшее время, мы грузим команду в автобус и едем работать в Украину,

– заявил СЕО компании SLON Media Герман Полещук.

Что предлагает Украина

Как заявил Федоров, Министерство совместно с украинским IT-бизнесом работает над тем, чтобы обеспечить комфортный переезд белорусских компаний.

Также министр говорит, что любая украинская IT-компания может пригласить на работу белорусского специалиста. Он должен передать компании только копию паспорта с заверенным переводом и фото.

После этого украинская компания должна обратиться в Центр занятости. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает разрешение на прием на работу.

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Ранее Министерство расширило квоту на прием на работу 5 тысяч IT-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине на протяжении 10 лет.

"Мы готовы в режиме 24/7 оказывать содействие и консультационную поддержку иностранным IT-специалистам, которые желают локализоваться в Украине", – добавил Федоров.

Для получения консультации необходимо обратиться по этому номеру +380 50 516 64 35.