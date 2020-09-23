В мобильном приложении The Table можно забронировать для себя место в украинском ресторане и заказать еду заранее. Сделать это пользователи могут в несколько кликов.

С помощью мобильного приложения клиент может забронировать свободное место в заведении и сделать заказ еще по дороге в ресторан, поэтому потом ему не нужно будет ждать официанта. Об этом рассказал разработчик приложения TheTable Олег Половинко на 24 канале в эфире программы "Утро на 24".

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Одним из преимуществ приложения TheTable является то, что с помощью специальных фильтров пользователи могут выбирать для себя в меню конкретные продукты. К примеру, если клиента интересует вегетарианское меню, то из списка автоматически исчезнут позиции, которые не соответствуют указанному запросу. Также пользователи могут сразу оплатить заказ.

Как пандемия COVID-19 повлияла работу приложения

Само приложение функционировало еще до пандемии COVID-19, а вот идея создать виртуального помощника появилась уже из-за карантинных ограничений. Помочь клиенту сделать заказ сможет виртуальный официант Олег.

Разработчик TheTable отметил, что в период пандемии такое мобильное приложение помогает учреждениям, поскольку дает им возможность заблаговременно оформлять заказ и помогает привлекать новых клиентов.

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Украинские предприниматели отнеслись к такой идее положительно. Сегодня к стартапу присоединилось большое количество новых ресторанов. Однако этот процесс длительный, поскольку для привлечения одного заведения нужно ориентировочно 2 недели. Также в ближайшее время разработчики обещают обновление приложения на английском языке, которое позволит использовать приложение еще и иностранцам.