Компания Firefly Aerospace, основателем которой является украинец Макс Поляков, провела успешные предполетные испытания своей первой ракеты Alpha. Все четыре двигателя Reaver первой степени проработали в течение 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.

Во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы, рассказали 24 каналу в Firefly Aerospace. Это испытание стало одним из важнейших накануне первого полета ракеты-носителя.

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Видео предполетных испытаний ракеты Alpha:

"Запуск ракеты станет не только большой вехой для нашей компании, но и для всей Noosphere. Мы строим большую космическую вертикаль, куда входит много компаний, и мы скоро будем готовы предоставлять весь спектр услуг в космической отрасли – от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных", – сказал Макс Поляков, основатель Noosphere и Firefly Aerospace.

Макс также отметил, что запуск станет важным событием для Украины, поскольку покажет в первую очередь молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, что космос для нас – это не мечта, а реальность.

"Я вкладываю много сил и средств в развитие науки в Украине, мы уже запустили 7 инжиниринговых школ и планируем развивать это направление. И я надеюсь, что запуск Alpha добавит мотивации студентам и учащимся", – добавил Поляков.

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Первый полет ракеты Alpha

Ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг, Калифорния, США. Первый полет запланирован на конец осени 2020 года. Компания Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.