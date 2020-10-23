Компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова, входящая в состав Noosphere Ventures, назвала дату первого запуска легкой ракеты-носителя Alpha, который состоится 22 декабря с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Об этом в интервью изданию CNBC сообщил соучредитель и исполнительный директор компании Том Маркьюзик.

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Подготовительные работы

Сейчас компания завершает работу по подготовке пусковой площадки SLC-2. Условия эксплуатации военной базы ставят перед компанией дополнительные требования относительно надежности ракеты-носителя. Маркьюзик убежден, что им удастся выполнить все "жесткие" требования к назначенной дате пуска. Альтернативной датой может стать 31 декабря.

В то же время, по словам Маркьюзика, такие требования увеличивают шансы на успешный пуск ракеты Firefly Alpha.

Наша конструкция была тщательно проверена, поскольку в отношении ее эксплуатации было выдвинуто много требований. Я думаю, нам стоит ожидать полного успеха при первом пуске,

– сказал соучредитель Firefly Aerospace.

Что известно о ракете Firefly Alpha

Ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1000 кг полезного груза на низкую орбиту Земли, цена каждого пуска будет составлять 15 миллионов долларов.

До первого запуска Alpha остается несколько тестов. Две недели назад компания Firefly Aerospace провела финальное испытание двигателя первой ступени ракеты, на очереди испытания второй ступени. Тогда Firefly проведет "активацию стартовой площадки". Следующим большим шагом станет статическое испытание всей ракеты с включением двигателей на стартовой площадке.



Firefly ожидает, что в 2021 году запуск будет произведен не менее трех раз

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Макс Поляков, включив ее в Noosphere Ventures.

"Нам очень повезло, что у нас есть инвестор, который не только финансирует Firefly, но и полностью вовлечен в процесс" – говорит в интервью Маркьюзик.

Соучредитель Firefly Aerospace и Noosphere Ventures Макс Поляков отмечает, что это на самом деле знаменательное событие как для компании Firefly, так и для Noosphere.

За время работы над ракетой мы увеличили штат до 350 сотрудников в США и привлекли украинских специалистов в Днепре,

– рассказал Поляков.

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Создание вертикально интегрированной космической группы

Сейчас компания Firefly сосредоточена на том, чтобы выйти на орбиту, но Макс Поляков отмечает, что глобальное видение заключается в том, чтобы быть космической компанией, что занимается всем спектром работы в космосе: от создания спутников до вывода их на орбиту и анализа полученных данных.

Помимо ракет Alpha и Beta, Firefly Aerospace работает над созданием орбитального транспортного средства (OTV) – известного как космический буксир – для доставки спутников с ракеты на определенную орбиту — и лунного посадочного модуля под названием Genesis для NASA.