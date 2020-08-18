Компания EOS Data Analytics, украинского предпринимателя Макса Полякова получила грант от Европейской Комиссии на разработку систем анализа спутниковых данных при добыче полезных ископаемых в Европе. Общий бюджет 3-летнего проекта Goldeneye составляет 8.3 миллиона евро.

Основная задача программы Goldeneye – усилить безопасность и снизить влияние горнодобывающей промышленности на окружающую среду, а также повысить эффективность шахт и карьеров путем комбинированного мониторинга из космоса и на земле, сообщает 24 канал.

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"С Goldeneye мы не решаем только одну проблему. Наша цель – объединить различные технологии в платформу, которая может предложить инновационные решения как для бизнеса, так и для правительств и положительно повлиять на горнодобывающую промышленность в целом", – отметил координатор проекта Марко Паавола с VTT.

Детали проекта Goldeneye

Проект Goldeneye начнется в пяти пилотных площадках: рудник Пюхясалми (Pyhäsalmi) в Финляндии, рудник Трепча (Trepča Mines Complex) в Косово, регионы Рудных Гор в Германии и округ города Панагюриште в Болгарии, а также медный рудник Рошиа-Поени (Roşia Poieni ) в Румынии.

По условиям программы Goldeneye, EOS Data Analytics обеспечит обработку данных со спутников.

"Космос – это прежде всего знания, которые помогают человечеству правильно и своевременно реагировать на изменения в окружающей среде. Поэтому мы сосредоточены на разработке таких технологий. В EOS Data Analytics, более чем 20 научных и производственных вертикалей, где создаются инструменты для мониторинга различных процессов на Земле", – рассказал Макс Поляков, основатель EOS и Noosphere Venture.

Кроме украинских специалистов, в проект Goldeneye будет привлечено 16 европейских компаний, а координировать работу объединенной группы будет Исследовательский Центр VTT, расположенный в Финляндии.