Украинская IT-компания Jooble, занимающуюся разработкой сайта по трудоустройству, заявила о полном переходе на удаленный режим работы с 1 января 2021 года.

Об этом 24 канала рассказали представители Jooble.

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Как говорят в компании, с марта около 70% команды работали удаленно. Однако, офисы работали, в частности там собирались для проведения переговоров, найма новых сотрудников и их адаптации.

Переход на полностью удаленный режим работы позволит компании нанимать специалистов из разных городов и даже других стран.

По словам соучредителя и CEO Jooble Романа Прокофьева переход на формат работы remote-first является одним из важнейших событий за 14 лет жизни компании.

Что будет с офисами

Центральный офис компании в Киеве, а также офисы в Луцке и Ужгороде, превратятся в коворкингы. Поэтому работники будут иметь доступ для работы в любое время.

"Теперь работа – это не о времени в офисе, а о результате. И это требует от каждого из нас межгалактического прыжка осознанности. Мы верим, что с ростом осознанности каждого сотрудника растет и зрелость нас как организации", – добавил Прокофьев.