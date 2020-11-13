Финал IT-чемпионата DEV Challenge 17 пройдет с 28 по 29 ноября. Победителей отправят в недельный учебный тур в Сан-Франциско. Там состоятся встречи со специалистами Google, Facebook, Twitter и других компаний.

Как рассказали 24 каналу организаторы, в соревнованиях приняло участие более тысячи специалистов. В финал попало более 150 участников.

Интересно Чтобы работники были довольны: важные советы для бизнеса

Среди судей чемпионата – сотрудники Facebook (London, San Francisco), Tinder, Grammarly и других.

Детальнее

Кстати, в этом году ввели направление Cinema Tech, инициатором которого является онлайн-кинотеатр sweet.tv. Главная задача этого направления – разработка новых решений для популяризации украинского и украиноязычного контента.

"Участники получили от нас задание на разработку инновационных решений, которые помогают украинским зрителям стать постоянными ценителями качественного национального контента на любом удобном носителе (планшет, мобильный, ПК)", – сказал основатель национального онлайн-кинотеатра sweet.tv Александр Витько.

Победители в направлении Cinema Tech отправятся в учебный тур в Кремниевую долину. Правда, это будет после окончания карантинных ограничений.

Важно Для миллиардных инвестиций: в Раде зарегистрировали законопроекты о Дия City

Сам чемпионат DEV Challenge тоже проходит в онлайн-формате. Финалисты в течение 8 часов будут выполнять различные задания, по результатам которых будут выбраны победители.