В ночь на 1 сентября один из крупнейших украинских производителей программного обеспечения – компания SoftServe подверглась хакерской атаке. Ряд сервисов компании перестали работать.

Об этом сообщил один из киевских тelegram-каналов со ссылкой на инсайдеров. В SoftServe 24 канала подтвердили, что компания действительно пострадала от кибератаки, в результате которой не работают некоторые сервисы.

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Что произошло

Известно, что злоумышленники запустили в систему вирус-шифровальщик. В результате ряд сервисов SoftServe перестали работать, еще часть компания отключила, чтобы остановить распространение вируса.

Насколько пострадала компания

Из самых существенных последствий атаки – временная потеря работоспособности части почтовой системы и остановка части вспомогательных тестовых сред. Мы планируем возобновить работу почтовой системы в полном объеме уже сегодня. Насколько мы можем оценить, наибольшее влияние атаки, другие системы или клиентские данные не пострадали,

- отметил старший вицепрезидент компании с IT Адриян Павликевич

Как компания отреагировала на атаку

Для предотвращения распространения атаки в SoftServe изолировали некоторые сегменты сети и ограничили связь с сетями клиентов. Сейчас компания готовит сообщения клиентам о ситуации.

Кроме того, одновременно с восстановлением сервисов, в SoftServe начали расследование самого инцидента.