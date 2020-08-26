Если игра внезапно исчезла с цифрового магазина, знайте – у ее авторов появились серьезные проблемы. Украинская студия Frogwares сообщила, что ее творение The Sinking City убрали из ряда площадок из-за конфликта с издателем Nacon.

Разработчики игры, компания Frogwares, обвиняют бывшего партнера в невыплате миллиона евро и попытке присвоить права на тайтл.

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С чего все началось

Сотрудничество Frogwares с Nacon началось в 2017 году. Издатель обещал заняться распространением The Sinking City на всех актуальных платформах, а также выплачивать деньги за каждый завершенный этап разработки. По данным студии, компания постоянно задерживала выплаты – в среднем на 40 дней. Ситуация стала еще хуже, когда авторы проекта отказались передавать исходный код игры другой команде, которая также готовила тайтл по произведениям Говарда Лавкрафта.

После этого инцидента Nacon в течение четырех месяцев не выплачивала студии денег и не делилась данными о сделках и прогнозах продаж. Проблемы не закончились и после релиза The Sinking City, в июне 2019 года, поскольку издатель отказался принимать ранее одобренные этапы разработки уже тайтла и передавать долю с продаж.

Суд

В ответ на действия издателя Frogwares инициировала судебное разбирательство. Позже Nacon начала делиться отчетами о продажах, но они не содержали всех данных, из-за чего разработчики не могли точно определить свою долю. Издатель также заявил, что один из владельцев консольных платформ перестал выплачивать деньги, тогда как Frogware стабильно получала от этой же компании деньги за другую игру.

При этом Nacon успела нарушить и ряд других условий соглашения с разработчиками The Sinking City. Например, логотип Frogwares был убран с обложек версий тайтлов для PlayStation 4 и Xbox One. Издатель пытался создать впечатление, что студия не владеет правами на игру: выкупал домены, связанные с украинской компанией, и называл себя правообладателем при выходе на биржу и в финансовых отчетах.

Кроме того, Nacon представила настольную игру The Sinking City без ведома Frogwares, а также планировала выпустить пиратскую версию экшена через сторонний сервис. Последнее стало бы нарушением соглашения с Epic Games Store, но разработчики успели вмешаться.

Расторжение контракта

В результате студия добилась расторжения контракта с издателем в июле 2020 года, а также сняла тайтл с продажи на нескольких платформах, чтобы не дать бывшему партнеру дальше получать доход.

Представители Frogwares добавили, что из-за действий Nacon владельцы платформ и другие партнеры студии не уверены, кому принадлежат права на The Sinking City. Разработчики считают, что издатель не выплатил им как минимум миллион евро от продажи тайтла.

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Осенью 2019 года Frogwares уже участвовала в подобном споре со своим предыдущим партнером, Focus Home Interactive. Студия заявила, что издатель хотел присвоить страницы игр серии Sherlock Holmes в цифровых магазинах по истечении срока действия контракта между компаниями. Тогда детективные тайтлы также пришлось снять с продажи.