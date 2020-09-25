С 25 сентября украинская версия Википедии будет предупреждать, если пользователь будет вносить изменения с использованием пропагандистских сайтов.

Об этом рассказал один из авторов Википедии Назар Токар.

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Любое изменение с использованием пропагандистских сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением,

– написал Токар.

Он также добавил, что если такой шаг не повлияет на статистику, то уже следующим шагом может быть блокирование этого изменения.

Список пропагандистов

Автор также добавил перечень сайтов-пропагандистов. Там, конечно, много российских ресурсов. Но есть в списке и украинские. В общем, полный перечень включает 26 сайтов, среди них: