Украинская Википедия будет предупреждать о пропагандистских сайтах
С 25 сентября украинская версия Википедии будет предупреждать, если пользователь будет вносить изменения с использованием пропагандистских сайтов.
Об этом рассказал один из авторов Википедии Назар Токар.
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Любое изменение с использованием пропагандистских сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением,
– написал Токар.
Он также добавил, что если такой шаг не повлияет на статистику, то уже следующим шагом может быть блокирование этого изменения.
Список пропагандистов
Автор также добавил перечень сайтов-пропагандистов. Там, конечно, много российских ресурсов. Но есть в списке и украинские. В общем, полный перечень включает 26 сайтов, среди них:
- strana.ua
- kp.ua
- Politeka
- 112.ua
- nash.ua
- zik.ua
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