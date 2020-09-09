В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей в интернете. Таким образом хотят бороться с киберпреступностью.

Законопроект под номером 4004 подготовили нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский и группа депутатов "За будущее", "Доверие" и СН (всего 13 подписантов), передает "Украинская правда".

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Нардепы предлагают усовершенствовать взаимодействие правоохранителей и провайдеров во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и временного доступа к информации.

Если проект поддержат, то операторы будут обязаны устанавливать в своих сетях специальную технику, которая нужна для проведения следственных действий и доступа к информации. Это операторы должны сделать за свой счет. Кроме того, операторы будут способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий.

Похожий закон действует в России – все операторы должны устанавливать это оборудование за свой счет и помогать спецслужбам.