Пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" из Украины возьмут на учет полиции. Вместе с тем правоохранители займутся расследованием фактов распространения контента в соцсети.

О таком решении сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности", сообщает 24 канал.

К теме "ВКонтакте" может исчезнуть из украинских онлайн-магазинов: правительство предложило решение

Данилов отметил, что согласно украинскому законодательству, российская соцсеть "ВКонтакте" не должна быть доступной на территории Украины. Он также добавил, что СНБО уже занимается этим вопросом.

"Специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси... Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен", – отметил Данилов.

За пользователями из Украины будут следить

Секретарь СНБО отметил, что украинские пользователи должны понимать и свою ответственность за использование запрещенной соцсети "ВКонтакте".

Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы относительно всех этих пользователей будем иметь понимание. Они будут находиться на учете. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами,

– добавил Данилов.

Важно! Российская социальная сеть "Вконтакте", а также сервисы "Яндекс", Mail.ru Group и "Одноклассники" запрещены в Украине с 2017 года. Поводом для этого стало использование этих компаний и соцсетей спецслужбами РФ как инструмента в информационной войне против Украины.

Напомним, недавно российская социальная сеть "ВКонтакте" снова стала доступной для украинских пользователей через приложение, которое использует обходные пути, чтобы преодолеть ограничения. Министерство культуры и информационной политики предложило полностью удалить приложение из онлайн-магазинов в Украине, а СНБО продолжает искать пути блокирования работы соцсети.