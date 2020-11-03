Сообщество украинских хактивистов, которое называет себя Украинским киберальянсом, объявило о запуске нового VPN-сервиса. Он будет бесплатным.

О запуске рассказал активист сообщества Шон Таунсенд в своем Facebook-аккаунте.

Интересно VPN-сервис теперь и от Google: бесплатный, но есть нюанс

Что известно

По словам Таунсенда, Альянс обеспокоен "попытками взять украинских пользователей сети под контроль, внедрить неконтролируемую прослушку и государственную цензуру, наплевав на здравый смысл и Конституцию".

В последнее время попытки пошли настолько часто и густо, что единственный способ противостоять произволу правопохоронной системы – неповиновение. Мы в Ukrainian Cyber Alliance решили сделать бесплатный VPN-сервис для всех желающих,

– пишет Таунсенд.

Услуга доступна без регистрации на всех платформах, в том числе Android и iOS. Необходимо загрузить приложение и файл настроек. Это можно сделать на официальном сайте сервиса.

Для подключения можно выбрать серверы в Канаде и Польше.