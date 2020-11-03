"Украинский киберальянс" запустил VPN-сервис: он бесплатный
Сообщество украинских хактивистов, которое называет себя Украинским киберальянсом, объявило о запуске нового VPN-сервиса. Он будет бесплатным.
О запуске рассказал активист сообщества Шон Таунсенд в своем Facebook-аккаунте.
Интересно VPN-сервис теперь и от Google: бесплатный, но есть нюанс
Что известно
По словам Таунсенда, Альянс обеспокоен "попытками взять украинских пользователей сети под контроль, внедрить неконтролируемую прослушку и государственную цензуру, наплевав на здравый смысл и Конституцию".
В последнее время попытки пошли настолько часто и густо, что единственный способ противостоять произволу правопохоронной системы – неповиновение. Мы в Ukrainian Cyber Alliance решили сделать бесплатный VPN-сервис для всех желающих,
– пишет Таунсенд.
Услуга доступна без регистрации на всех платформах, в том числе Android и iOS. Необходимо загрузить приложение и файл настроек. Это можно сделать на официальном сайте сервиса.
Для подключения можно выбрать серверы в Канаде и Польше.
Что такое Украинский киберальянс?Это сообщество украинских киберактивистов из разных городов Украины и мира. Возник весной 2016 года, как объединение киберактивистов FalconsFlame и Trinity. Позже присоединилась группа киберактивистов RUH8 и отдельные киберактивисты группы КиберХунта. Целью объединения назвали противодействие российской агрессии в Украине.
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