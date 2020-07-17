Украинская компания Grammarly, которая разрабатывает сервис для помощи в написании текстов на английском языке, объявила об обновлении функционала продукта для Google Docs.

Как рассказали 24 каналу в пресс-службе Grammarly, Google Документы — это одна из самых популярных в мире платформ для работы с текстом. Поэтому обновленный функционал решили добавить именно в этом сервисе.

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Обновление станет доступным для всех пользователей Grammarly в течение июля.

Что нового

После обновления пользователи Google Docs получают такие новые функции:

Рекомендации онлайн-сервиса Grammarly можно просматривать в отдельной боковой панели. Чтобы ее открыть, нужно нажать на зеленую букву G или красную цифру, которая появится в правом нижнем углу окна.



Настраивать цели текста и получать рекомендации. Это позволяет выбирать целевую аудиторию, уровень формальности и сферу коммуникации, чтобы получать рекомендации по ним.



Также пользователи Google Docs получат доступ к большему количеству советов, в частности и по четкости сообщения.

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