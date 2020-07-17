Украинский сервис Grammarly обновила функционал: детали
Украинская компания Grammarly, которая разрабатывает сервис для помощи в написании текстов на английском языке, объявила об обновлении функционала продукта для Google Docs.
Как рассказали 24 каналу в пресс-службе Grammarly, Google Документы — это одна из самых популярных в мире платформ для работы с текстом. Поэтому обновленный функционал решили добавить именно в этом сервисе.
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Обновление станет доступным для всех пользователей Grammarly в течение июля.
Что нового
После обновления пользователи Google Docs получают такие новые функции:
- Рекомендации онлайн-сервиса Grammarly можно просматривать в отдельной боковой панели. Чтобы ее открыть, нужно нажать на зеленую букву G или красную цифру, которая появится в правом нижнем углу окна.
- Настраивать цели текста и получать рекомендации. Это позволяет выбирать целевую аудиторию, уровень формальности и сферу коммуникации, чтобы получать рекомендации по ним.
- Также пользователи Google Docs получат доступ к большему количеству советов, в частности и по четкости сообщения.
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Что известно о Grammarly?
Этот украинский стартап, помогающий с написанием текста на английском. Система на базе искусственного интеллекта определяет ошибки, дает советы по написанию и даже может определить тон сообщения.
По состоянию на 2019 год сервисами Grammarly воспользовались более 20 миллионов человек. Grammarly попала в рейтинг "Самых инновационных компаний мира 2019" в категории "Искусственный интеллект" по версии издания Fast Company и в список "Лучших компаний для запуска карьеры 2020" по версии Wealthfront.
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