Украинскую студию 4A Games, разработавшую Metro, купили шведы
Шведская компания Embracer Group купила украинскую студию 4A Games, которая создала популярную серию игр Metro. Сумма сделки составила 36 миллионов долларов.
О покупке сообщила Embracer Group. Она купила украинскую студию через дочернюю компанию Saber Interactive.
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Сейчас в 4A Games работает около 150 сотрудников. Они находятся в двух офисах: на Мальте и в Киеве.
Вместе с 4A Games компания приобрела еще ряд игровых студий: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.
После операции в 4A Games продолжат работать над франшизой Metro.
Что такое Metro?
Это популярная видеоигра, которая сочетает жанры survival horror и шутера от первого лица. Действие происходит на руинах в постапокалиптической Москве, пользователь играет в роли Артема. Сюжет основан на романах Дмитрия Глуховского.
Первая игра серии, Metro 2033, вышла 10 лет назад. А последняя под названием Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года.