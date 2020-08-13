Шведская компания Embracer Group купила украинскую студию 4A Games, которая создала популярную серию игр Metro. Сумма сделки составила 36 миллионов долларов.

О покупке сообщила Embracer Group. Она купила украинскую студию через дочернюю компанию Saber Interactive.

Интересно В новом трейлере Call Of Duty: Warzone взрывают "Донбасс Арену"

Сейчас в 4A Games работает около 150 сотрудников. Они находятся в двух офисах: на Мальте и в Киеве.

Вместе с 4A Games компания приобрела еще ряд игровых студий: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.

После операции в 4A Games продолжат работать над франшизой Metro.