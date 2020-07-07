Укрзализныця принимает Е-студенческий с мобильного приложения Дия
Отныне украинские студенты смогут использовать цифровой студбилет из приложения Дия во время посадки в поезд. Цифровой документ полноценно заменит пластиковый оригинал, кроме того он так же позволяет путешествовать на поезде со скидкой 50%.
Укрзализныця отмечает, что цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковый оригинал: идентифицирует лицо, подтверждает статус студента и предоставляет скидки. Льготный проезд предоставляется студентам ВУЗОВ I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.
Важно Цифровой студенческий: сколько им пользуются и где скачать
Что позволяет сделать Е-студенческий
Путешествовать со скидками С Е-студенческим можно в:
- общих и плацкартных вагонах,
- вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,
- всех вагонах региональных поездов,
- поездах пригородного сообщения.
Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена полная стоимость билета.
Е-студенческий доступен в сервисе Дия. Приложение можно скачать по ссылке. Если вы уже установили это приложение на своем смартфоне, то необходимо лишь обновить его.
Другие документы, которые принимает Укрзализныця
В целом Укрзализныця принимает уже четыре цифровых документа в Дия: ID-карту, заграничный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.
Что такое Дия?
Это проект Министерства цифровой трансформации по воплощению глобальной идеи "государство в смартфоне". Сервис объединил ряд госуслуг. В перспективе, Дия должна объединить все государственные услуги на одной платформе. Уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых популярных государственных услуг.
Сейчас работает приложение Дия, а также недавно запустили портал. Все услуги, что предлагает этот проект, можете прочитать по ссылке.