Беспроводные наушники обычно комплектуются набором силиконовых насадок разного размера, но и выбрать соответствующие с первого раза, или даже перепробовав весь комплект, удается не всегда. Решить проблему с подгонкой компактной акустики взялась американская компания Ultimate Ears.

Новый аксессуар бренда способен самостоятельно принимать форму ушного канала с первого раза, и сохранять ее на протяжении всего срока службы.

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Как это работает

Ключевой особенностью наушников Fits стали заполненные гелем насадки, принимающие форму ушного канала владельца. После первой посадки пользователю достаточно "активировать" аксессуар с помощью мобильного приложения, после чего под воздействием встроенных светодиодов наполнитель за 60 секунд затвердеет, сохранив индивидуальный размер. Наушники оснащены 10-мм драйверами, которые по словам производителя, обеспечивают "полный, теплый и детальный звук с глубокими плотными басами".

"Эта индивидуальная подгонка обеспечивает комфорт при ношении без давления, боли или раздражения даже после длительного использования. UE Fits также обеспечивают превосходную пассивную шумоизоляцию, поскольку установленные насадки создают естественное уплотнение, которое блокирует окружающий шум", – сообщили в компании.

Безразмерные наушники Ultimate Ears, видео:

Заявленное время работы гарнитуры на одном заряде составляет до восьми часов, а с учетом подзарядки от чехла-павербанка – до 20 часов. Новинка получила защиту от пота и брызг, а также поддержку кодеков SBC, AAC и aptX. Мобильное приложение, помимо первоначальных настроек, может использоваться и для регулировки звучания аксессуара.

Цена

В продажу "безразмерные" наушники Ultimate Ears Fits поступят в США до конца осени 2020 года по цене 249 долларов (7 062 гривны).