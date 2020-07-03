Бывший профессиональный киберспортсмен и один из первых стримеров на платформе Twitch Байрон Бернстин, известный под ником Reckful, умер в возрасте 31 года. Сообщают, что он совершил самоубийство.

О самоубийстве стримера рассказала его бывшая девушка, однако сейчас эта информация остается неподтвержденной. Сведения о смерти стримера подтвердил его сосед по комнате.

Интересно В США психические нарушения детей будут лечить видеоиграми

После сообщений о гибели Бернстина тысячи игроков World of Warcraft собрались на разных серверах, чтобы почтить его память.

Reckful/Byron memorials are now being held inside World of Warcraft across multiple servers and locations to pay respects to a WoW legend pic.twitter.com/Nb4FHfwAvM — Rod Breslau (@Slasher) July 2, 2020

Перед смертью Бернстин в Твиттере сделал предложение своей бывшей девушке Бекки. Примерно через 50 минут он написал: "Ах, мне жаль тех, кому приходится иметь дело с моим безумием. Пожалуйста, просто знайте, что в таких ситуациях сумасшедший человек не контролирует свои действия". Бекка заявила, что не видела его предложения.

Проблемы со здоровьем

В октябре 2017 Байрон Бернстин сообщил, что у него диагностировали биполярное расстройство, как и у его матери. Он также рассказывал, что его брат покончил жизнь самоубийством. Также Бернстин говорил, что у него депрессия.