Глава концерна Samsung Ли Гон Хи умер 25 октября в больнице Сеула, ему было 78 лет. Причину смерти не указали. Известно лишь, что в 2014 году он перенес инфаркт, после чего фактическое руководство компанией передал сыну.

Ли Гон Хи родился в 1942, Samsung возглавил в 45 лет и руководил ею с 1987 года (с перерывом в 2008 – 2010 годах на фоне коррупционного скандала ). Компания же основана в 1938 году отцом Ли Гон Хи – Ли Бен Чхолем, напоминает Yonhap .

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Ли Гон Хи умер 25 октября в больнице, ему было 78 лет. Причину смерти не указали.

Теперь корпорацию и состояние в более чем 40 миллиардов долларов унаследуют его дети – сын (Ли Чжэ Ён, который фактически руководит Samsung) и две дочери (также привлечены к руководству, но ответвлениями компании).

Глава Ли был настоящим провидцем, который превратил Samsung в ведущего мирового новатора и производственного лидера из местного бизнеса. Его наследие будет вечным,

– цитирует издание официальное заявление пресс-службы концерна.

В 1993 году Ли резко реформировал Samsung. "Измените все, кроме ваших жены и детей", – сказал он тогда. В Samsung пришли зарубежные специалисты, местные стали больше учиться.