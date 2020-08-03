Уильям Инглиш, инженер и исследователь, который помог создать первую компьютерную мышь, а в 1968 году организовал детальную демонстрацию технологии будущих компьютеров, планшетов и смартфонов, умер в Калифорнии в возрасте 91 года.

Его смерть подтвердила жена, Роберта Инглиш, которая уточнила, что причиной стала легочная недостаточность, сообщает NT.

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Коллеги Инглиша называют его одним из пионеров вычислительной техники, который "показал, как может и должен выглядеть компьютерный интерфейс".

Создание компьютерной мыши

В конце 1950-х, оставив карьеру во флоте, Инглиш поступил в Стэнфордский исследовательский институт или S.R.I. (Сейчас SRI International). Там он познакомился с Дугласом Энгельбартом, инженером, который надеялся создать компьютер нового типа.

В то время, когда специалисты использовали компьютеры, вводя и получая информацию с помощью перфокарт, печатных машинок и распечаток, Энгельбарт представлял себе машину, которую может использовать, просто манипулируя изображениями на экране.

Инглиш помогал коллеге в технической реализации концепции. Он спроектировал первую компьютерную мышь и, проведя серию тестов, показал, что она позволяет перемещаться по экрану быстрее, чем другие устройства. Размещенное внутри небольшого соснового ящика, устройство состояло из двух электрических механизмов, которые назывались потенциометрами. Они отслеживали движение двух маленьких колес, когда те двигались по столу. Устройство назвали мышью из-за того, что экранный курсор компьютера CAT будто преследовал его.



Прототип первой компьютренои мыши

Их экспериментальный компьютер назывался oNLine System, или NLS, и 9 декабря 1968 года его показали на мероприятии в Сан-Франциско. Когда Энгельбарт показывал машину на сцене в Civic Auditorium, на стене позади него появилось видео, демонстрирующее взаимодействие между мышью и экраном компьютера. Демонстрацию впоследствии назвали "Матерью всех демоверсией".

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Для мероприятия в Сан-Франциско Инглиш использовал видеопроектор размером с Volkswagen Beetle (одолжил его в соседней лаборатории NASA). Он смог установить беспроводную связь благодаря дружбе с техником телефонной компании. Это позволило передавать видео из компьютерной лаборатории Менло-Парке в зрительный зал.

Через три года после демонстрации Инглиш присоединился к новой лаборатории Xerox под названием Исследовательский центр Пало-Альто, или PARC. Там он помог адаптировать много идей NLS для новой машины под названием Alto, которая стала прототипом первых ПК и других устройств.