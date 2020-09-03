Китайская компания Umidigi презентовала свой новый доступный смартфон Umidigi A7S. Производитель говорит, что это первый в мире смартфон начального уровня с бесконтактным инфракрасным термометром.

Как пишет ixbt.com, этот датчик разместили в блоке задней камеры. Поэтому он фактически готов к работе. Измерение активируется через отдельную клавишу на левой части корпуса.

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Что еще интересного

Umidigi A7S оснащен экраном с диагональю 6,53 дюйма с технологией In-Cell. Основная камера состоит из трех модулей: 13, 8 и 2 Мп. Среди возможностей камеры – сверхширокоугольная съемка и портретный режим. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором и поддерживает AI Beautify.

Umidigi A7S стоит меньше 100 долларов / ixbt.com

Umidigi A7S работает на базе процессора MediaTek MT6737. Он работает в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Здесь также предусмотрен разъем USB-C и слот для двух SIM-карт. Смартфон работает под управлением Android 10 Go.

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Цена

Umidigi A7S оценили в 70 долларов (это примерно 2 тысячи гривен). Он поступит в продажу 21 сентября.